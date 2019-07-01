اندلاع إشتباكات عنيفة بـ«عدن»..وهذه حصيلة القتلى والجرحى

الأحد 28 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 360

قتل مدنياً وأصيب ثلاثة آخرون بينهم امرأة، في مواجهات مسلحة بمديرية دار سعد، شمال محافظة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين يتبعون قيادات في المقاومة، حاولوا البسط على أرضية تابعة لرجل أعمال في منقطة "جعولة" ، وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة أثناء هجموهم ماأدى إلى مقتل رجل وإصابة 3 مدنيين بينهم امراة.

المصادر أكدت تصدي مسلحين تابعين لرجل أعمال ودارت بين الطرفين مواجهات مسلحة، استمرت حتى تدخل قوات أمنية من شرطة البساتين.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، فوضى أمنية وصراع على أراضي في ظل غياب أجهزة الحكومة الرقابية وانتشار واسع للعصابات المسلحة.