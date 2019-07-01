الامارات تستفز اليمنيين وتعلن ”لن يكون هناك يمن واحد بعد اليوم“

الأحد 28 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت الأمارات العربية المتحدة على لسان مسؤول مقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، اليوم الأحد 28 يوليو/تموز، ”انتهاء اليمن الموحد“.

وقال مستشار ”بن زايد“ الأكاديمي عبد الخالق عبدالله في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ”‏لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم“.

وفي يونيو/حزيران المنصرم، أطلق نائب رئيس شرطة دبي ”ضاحي خلفان“ سلسلة تغريدات دعا فيها إلى انفصال جنوب اليمن، وأثارت التغريدات جدلا على شبكات التواصل الاجتماعية.

واعتبر ”خلفان“ أن "عودة دولة الجنوب العربي (دولة جنوب اليمن سابقا) برغبة أبنائها هو مطلب شرعي، فلماذا يحرم أهل الجنوب من استعادة دولتهم كما كانت؟؟؟“.

وأضاف: "لاشك أن هناك اختلاف شاسع بين العقليتين في صناعة المستقبل..في الوقت الذي يرى فيه الجنوبي كل ممكنات صناعة النجاح متوفرة...بينما لا يراها (المواطن) في شمال اليمن".

وكان السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة، قد تحدث في، مايو/أيار، الماضي مخطط اماراتي لإعلان انفصال جنوب اليمن عن شماله.

وقال ”الدويلة“ في تغريدة على “تويتر”، رصدها ”مأرب برس“، إن ”إعلان الانفصال في اليمن ينهي حلم اليمن السعيد الموحد الذي لطالما راودنا منذ طفولتنا وطرنا له فرحا حين تحقق في حدث تاريخي“.

وأكد أن ”خيوط مؤامرة تقسيم اليمن تنسج، وحلمنا الجميل يتحطم“.

وتدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى الانفصال، وتعمل على تمويل وتسليح مليشيات وأحزمة أمنية خارج إطار السلطات الشرعية.