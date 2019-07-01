نجل شقيق الرئيس الراحل ”طارق صالح“ يتعهد بتحرير ”صنعاء“ الحريق يلتهم آبار ”صافر“ النفطية بمأرب ومصادر تروي لـ”مأرب برس“ تفاصيل هجوم مسلح استهدف الآبار اغتيال شقيق قيادي اصلاحي بارز وتفاصيل مرعبة عن عملية الاغتيال ومصير القتلة -شاهد الأردن تمنع انعقاد اجتماع رفيع لقيادات جنوبية ومصادر ديبلوماسية تكشف السبب اختطاف مسئول عسكري بارز مع الشرعية اندلاع معارك ضارية جنوب اليمن - هجوم عنيف وقتلى وسقوط مواقع جديدة شاهد الفيديو : الحوثي يدمر مصنع «يماني» واستشهاد احد العاملين مستشار اردوغان يستفز الامارات والسعودية ويوجه لهما تهما خطيرة وابوظبي تعلق «لا يستحق الرد» - ماذا قال؟ مقترح مثير للجدل واتفاق ينهي الحرب في اليمن - الكشف عن تفاصيله والدولة التي قدمته ومهمة واحدة تجمع السعودية وايران والامارات تحذير من خطوة خطيرة جدا وقانون تم تجميده قبل 17 عاما في اليمن
تعهد قائد ألوية ”حراس الجمهورية“ طارق محمد عبدالله صالح بمواصلة القتال ضد مليشيا الحوثي، حتى تحرير تهامة غربي البلاد، والعاصمة صنعاء ومحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين.
وقال نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي اغتاله الحوثيون في ديسمبر 2017، في تغريدة على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“، "سنقاتل لتحرير تهامة (غربي اليمن) مع أبناء تهامة وسيقاتل أبناء تهامة معنا لتحرير صنعاء وصعدة من الكهنوت الجاثم على صدور شعبنا اليمني الحر".
وأكد طارق صالح تسليم القوات الإماراتية جزيرة زقر إلى لواء خفر السواحل، قائلا: "سلم الأشقاء في الامارات جزيرة "زقر" إلى لواء خفر السواحل بقيادة العقيد عبدالجبار الزحزوح وهو من ابناء الحديدة ومن أفضل الضباط اللذين أسسوا قوات خفر السواحل".
وتدعم الإمارات العربية المتحدة “طارق محمد صالح“ الذي انضم لقتال الحوثيين في ديسمبر 2017 بعدما كان حليفاً لهم منذ مارس 2015، وذلك عقب مقتل عمه الرئيس علي صالح في منزله على يد الحوثيين. وشكل العميد طارق بدعم إماراتي عدد من الألوية العسكرية أسماها "حراس الجمهورية" تقاتل الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.
وأمس السبت 27 يوليو/تموز، قال العقيد وضاح الدبيش المتحدث باسم القوات المشتركة التي تقود عمليات الساحل الغربي، إن قوات خفر السواحل بالجيش التابع لهذه الحكومة، تسلمت من القوات الإماراتية، جزيرة "زقر" في أرخبيل حنيش جنوب البحر الأحمر.
وتعد زقر أكبر جزر أرخبيل حنيش الواقعة بين سواحل اليمن وإريتريا، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن.