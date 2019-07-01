نجل شقيق الرئيس الراحل ”طارق صالح“ يتعهد بتحرير ”صنعاء“

الأحد 28 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تعهد قائد ألوية ”حراس الجمهورية“ طارق محمد عبدالله صالح بمواصلة القتال ضد مليشيا الحوثي، حتى تحرير تهامة غربي البلاد، والعاصمة صنعاء ومحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين.

وقال نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي اغتاله الحوثيون في ديسمبر 2017، في تغريدة على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“، "سنقاتل لتحرير تهامة (غربي اليمن) مع أبناء تهامة وسيقاتل أبناء تهامة معنا لتحرير صنعاء وصعدة من الكهنوت الجاثم على صدور شعبنا اليمني الحر".

وأكد طارق صالح تسليم القوات الإماراتية جزيرة زقر إلى لواء خفر السواحل، قائلا: "سلم الأشقاء في الامارات جزيرة "زقر" إلى لواء خفر السواحل بقيادة العقيد عبدالجبار الزحزوح وهو من ابناء الحديدة ومن أفضل الضباط اللذين أسسوا قوات خفر السواحل".

وتدعم الإمارات العربية المتحدة “طارق محمد صالح“ الذي انضم لقتال الحوثيين في ديسمبر 2017 بعدما كان حليفاً لهم منذ مارس 2015، وذلك عقب مقتل عمه الرئيس علي صالح في منزله على يد الحوثيين. وشكل العميد طارق بدعم إماراتي عدد من الألوية العسكرية أسماها "حراس الجمهورية" تقاتل الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.

وأمس السبت 27 يوليو/تموز، قال العقيد وضاح الدبيش المتحدث باسم القوات المشتركة التي تقود عمليات الساحل الغربي، إن قوات خفر السواحل بالجيش التابع لهذه الحكومة، تسلمت من القوات الإماراتية، جزيرة "زقر" في أرخبيل حنيش جنوب البحر الأحمر.

وتعد زقر أكبر جزر أرخبيل حنيش الواقعة بين سواحل اليمن وإريتريا، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن.