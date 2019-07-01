الحريق يلتهم آبار ”صافر“ النفطية بمأرب ومصادر تروي لـ”مأرب برس“ تفاصيل هجوم مسلح استهدف الآبار

الأحد 28 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شب حريق هائل، صباح اليوم الأحد 28 يوليو/تموز، في بئري نفط بحقول شركة صافر النفطية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين قبليين.

وقالت مصادر محلية لـ”مأرب برس“، إن مسلحين قبليين ينتمون لقبائل ”عبيده“ أطلقوا النار على بئر ”أسعد الكامل“، وبئر آخر بجوار المحطة المركزية في صافر.

وأكدت أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق هائل في البئرين، تمكنت إثره الفرق الفنية من إخماد النيران التي اشتعلت في إحدى الآبار، فيما لم تستطع إخمادها في البئر الأخر.

وأوضحت المصادر، أن مجموعة مسلحة من قبيلة ”النعاج آل مشعل“، هاجمت الشركة وحقول الإنتاج، وقاموا بإطلاق الرصاص الحي، وأصابوا بعض الآلات والمعدات الهامة، الأمر الذي توقف معه الإنتاج، وتسبب بحريق بئرين نفطيين.

وفيما أشارت المصادر الى ان المسلحين يطالبون بمستحقات مالية لدى شركة صافر لأحد أبناء القبيلة كان قد قتل في صفوف المقاومة ضد الحوثيين، قالت مصادر في الشركة لـ”مأرب برس“، ان المسلحين يريدون اجبار الشركة على توظيف العشرات من أبناءها.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني فرضت طوقاً على المنطقة بهدف حمايتها من التعرض لهجمات أخرى قد يشنها المسلحون.