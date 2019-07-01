عاجل : اغتيال شقيق قيادي اصلاحي بارز وتفاصيل مرعبة عن عملية الاغتيال ومصير القتلة -شاهد

الأحد 28 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 411

اغتال مسلحون مجهولون اليوم الاحد شقيق القيادي في حزب الاصلاح بحضرموت صلاح باتيس في مدينة سيئون.

وفي التفاصيل قالت مصادر محلية متطابقة لمأرب برس ان مسلحين على متن سيارة (نوع برادو) فتحوا نيران اسلحتهم عصر اليوم الاحد على الشاب ( جميل باتيس ) حيث كان يستقل سيارته (نوع هايلوكس) وسط شارع عام بمدينة سيئون.

واكدت المصادر ان المسلحين فتحوا نيران اسلحتهم بكثافة على سيارة الضحية وخلفوا رعبا كبيرا في اوساط المارة في الشارع العام قبل ان يلوذوا بالفرار.