الأردن تمنع انعقاد اجتماع رفيع لقيادات جنوبية ومصادر ديبلوماسية تكشف السبب

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منعت السلطات الأردنية إقامة لقاء جنوبي - جنوبي كان من المفترض افتتاحه - أمس- ويشارك فيها شخصيات جنوبية يمثلون المحافظات الجنوبية اليمنية، من رؤساء سابقين ووزراء وشخصيات اجتماعيه ونشطاء.
وأوقفت السلطات الأردنية اللقاء- حسب وسائل إعلامية تابعة للانتقالي الجنوبي- رافضة إقامة اللقاء بشكل قطعي على أراضيها وأبلغت الجهات المنظمة بعدم سماحها لهذا اللقاء بالانعقاد.
ولم تبد السلطات الأردنية أي أسباب لهذا القرار المفاجئ، فيما لم تعلن الجهة المنظمة للقاء خبر منع اللقاء أو تأجيله.
وكشفت مصادر دبلوماسية، أن المملكة العربية السعودية غير راضية على انعقاد هذا اللقاء باعتبار أن هكذا لقاءات تتعارض مع سياستها في المحافظات الجنوبية المحررة والتي تسعى- من خلال تواجدها الأخير- إلى خفض حدة المعارضة لسلطة الشرعية خلافاً لتوجهات الإمارات، التي عملت على رفع وتيرة وتوسيع سيطرة المعارضة الانفصالية الجنوبية على الأرض.
وأرجعت المصادر الدبلوماسية رفض الحكومة الأردنية عقد اللقاء الجنوبي في أراضيها في حال صحة موقفها الرافض بأنه يأتي تلبية لرغبة الحكومة السعودية.