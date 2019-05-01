عاجل : اختطاف مسئول عسكري بارز مع الشرعية

الأحد 28 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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اختطف مسلحون مجهولون مساء اليوم الاحد مسئول عسكريا بارزا في الجيش الوطني بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقالت مصادر امنية لمأرب برس ان مسلحين اختطفوا نائب رئيس شعبة التجنيد في محور تعز، العقيد علي الأهدل.

وذكرت المصادر ان الاهدل تم اختطافه من مقر قيادة محور تعز الى جهة غير معلومة.

واستنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة معبرين عن استغرابهم حدوث ذلك .