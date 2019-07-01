اندلاع معارك ضارية جنوب اليمن - هجوم عنيف وقتلى وسقوط مواقع جديدة

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حققت قوات الشرعية اليوم الاحد تقدما جديدا في جبهة مريس شمال الضالع (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش الوطني والشرطة العسكرية مسنودة بالمقاومة الجنوبية حققت تقدم في جبهة مريس في الضالع وسيطرت على مرتفعات ومواقع حصن شداد والردمان والقهرة في القطاع الشرقي للجبهة اثر هجوم شنته فجر اليوم الاحد.
واكدت المصادر بحسب الضالع نيوز مقتل 15 حوثيا، وإصابة أخرين.
وكانت قوات الجيش الوطني قد حققت اليومين الماضيين تقدما كبيرا وسيطرت على مواقع وينان والزيلة في القطاع الشمالي للجبهة.