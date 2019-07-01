شاهد الفيديو : الحوثي يدمر مصنع «يماني» واستشهاد احد العاملين

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استهدفت مليشيات الحوثي الانقلابية خلال الساعات الماضية مصنع البان في محافظة الحديدة غربي اليمن والحقت به اضرارا بالغة.
وفي التفاصيل جددت المليشيات الحوثية استهدافها لمجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة .
وأفادت مصادر عاملة في المجمع أن مليشيات الحوثي قصفت مصنع الألبان (يماني) بأربع قذائف مخلفة دمارا واسعا في مكائن وآليات المصنع فيما استشهد عامل اسمه محمد ناصر ونيس من أبناء الحديدة .
وأكدت المصادر أن القصف عطل خطوط الإنتاج في المصنع تماما، الأمر الذي سيضاعف من التحديات أمام الجهود المبذولة من قبل إدارة المجمع والرامية لإعادة تأهيله وتشغيل خطوط الإنتاج .
وفي السياق أكدت مصادر عسكرية أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا قصفت بعدة قذائف اخرى الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين .
وتمكنت وحدات الاستطلاع في القوات المشتركة أثناء القصف من تحديد مرابض مدفعية داخل أحياء سكنية ومنصات صاروخية كاتيوشا نصبتها المليشيات الحوثية في مبانٍ سكنية ومنشآت حيوية.
يأتي ذلك ضمن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين والأحياء السكنية والمنشآت في الحديدة .