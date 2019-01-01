تقرير أممي يفضح سنوات الحرب في اليمن

الأحد 28 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أبقت الأمم المتحدة التحالف السعودي الإماراتي وأطراف النزاع اليمني على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، مؤكدة توثيقها قتل وتشويه 1689 طفلاً خلال 2018.





جاء ذلك في تقرير سنوي لمنظمة الأمم المتحدة قدمته لمجلس الأمن الدولي؛ بشأن الدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.



وأبقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اسم تحالف السعودية والإمارات في اليمن على اللائحة السوداء.



كما أبقى التقرير أيضاً على "الحزام الأمني، والقوات الحكومية اليمنية، وجماعة الحوثي واللجان الشعبية، وتنظيم القاعدة، ضمن هذه اللائحة".



من جانبها، ردت السعودية عن طريق سفيرها بالأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، والذي قال إن التقرير "يعترف بالخطوات التي اتخذها التحالف لحماية الأطفال"، مشيرا إلى أن "حياة جميع الأطفال غالية"، ولكنه تساءل أيضا عن مصادر التقرير ومدى دقته ووصف الأعداد بأنها "مبالغ فيها".



