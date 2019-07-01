عقب هجوم مفاجئ..قوات «الجيش» تزف انتصارات هامة ومتتالية - تفاصيل

الأحد 28 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حققت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، تقدما جديدا في محافظتي تعز وصعدة، وكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة.

مصادر عسكرية بمحافظة صعدة بجبهة باقم ذكرت ان قوات الجيش الوطني، حررت تبة "نايف" الاستراتيجي، بمديرية باقم، وعدد من المواقع المحيطة بها، عقب مواجهات عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".

وأكد أركان حرب محور علب، قائد اللواء التاسع مشاة، العميد أديب الشهاب في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت" أن عناصر مليشيا الحوثي، لاذت بالفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عدد من الآليات والعربات القتالية.

وفي محافظة تعز حررت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية، جبل "الشوق"، وجبل "ذيب"، في مديرية ماوية شرق المحافظة، وعددا من المواقع المحيطة، عقب هجوم مفاجئ شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية.

يذكر أن السيطرة على جبل "ذيب" الذي يطل على منطقة باهر، سيمكن قوات الجيش من التوغل في مواقع تمركز المليشيا بعدد من مناطق مديرية ماوية.

كما حررت قوات الجيش خلال الهجوم، قرى "صلول"، و"المدينه" و"حاجر"، و" شَعنَب، وموقعي "المصانع"، و"السَرايَا"، بالإضافة إلى قطعها لخطوط إمداد المليشيا، في جبل "المشمرر"، بحسب ما أفاد به موقع الجيش.

بالتزامن قصفت مدفعية الجيش الوطني، تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.