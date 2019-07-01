الإعلان عن وفاة برلماني «يمني»

السبت 27 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توفي عضو مجلس النواب اليمني الخضر محمد العزاني اليوم السبت عن عمر ناهز الستين عاما، جراء إصابته بمرض عضال.

وفاز العزاني في عضوية مجلس النواب عن الدائرة 127 بمحافظة البيضاء عن حزب المؤتمر الشعبي العام.