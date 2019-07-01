الإعلان عن وفاة برلماني «يمني»

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توفي عضو مجلس النواب اليمني الخضر محمد العزاني اليوم السبت عن عمر ناهز الستين عاما، جراء إصابته بمرض عضال.
وفاز العزاني في عضوية مجلس النواب عن الدائرة 127 بمحافظة البيضاء عن حزب المؤتمر الشعبي العام.