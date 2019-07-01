«الحوثيون» يقتحمون أحد مستودعات برنامج الأغذية العالمي ويحرقون أطناناً من المساعدات

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اقتحمت مليشيات الحوثي الإرهابية أحد المستودعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة ريمة، ونهبت محتوياته، كما أحرقت أطناناً من القمح والمساعدات الغذائية المخصصة للفقراء.
وأكدت مصادر محلية أن مشرفي مليشيات الحوثي في ريمة اقتحموا أحد مستودعات برنامج الأغذية العالمي، وأحرقوا نحو 8 أطنان من القمح المقدم كمساعدات للمواطنين المستحقين في المحافظة.
وأوضحت المصادر أن المليشيات تسببت في إتلاف نحو 15 طناً مترياً من القمح بعدما منعت برنامج الأغذية العالمي من توزيع المساعدات في بعض المناطق بمحافظة ريمة.
وتعمد مليشيات الحوثي الإرهابية إلى التدخل في عمل المنظمات الإغاثية الأممية، ومنع توزيع المساعدات والاستحواذ عليها، وتحويل كميات كبيرة لتموين جبهاتها، ناهيك عن اقتحام عدد من المستودعات التابعة للبرامج والمنظمات الإغاثية الأممية ونهب ومصادرة محتوياتها.