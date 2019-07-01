ضربة جوية تقضي على عربة «حوثية» ومصرع كل من كان على متنها

السبت 27 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم السبت، بغارة جوية نفذتها إحدى مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر موقع الجيش سبتمبر نت على ان الغارة استهدفت تجمعا لعناصر المليشيا الانقلابية، في وادي الغول القريب من مركز مديرية كتاف.

وأسفرت الغارة عن تدمير عربة تابعة للمليشيا، ومصرع كل من كان على متنها.