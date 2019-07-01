«الحوثيون» يرتكبون مجزرة جديدة بـ«تعز»

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ارتكبت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، مجزرة جديدة بمدينة تعز، جميع ضحاياها من الأطفال.
وقالت مصادر محلية إن خمسة أطفال، أصيبوا، اثنين منهم في حالة خطيرة، إثر قصف مليشيات الحوثي لحارة الحميرا، بمديرية صالة شرق المدينة.
وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية بقذائف المدفعية، والدبابات من مواقع تمركزها بالحوبان، وتبتي سوفتيل والسلال.