«الحوثيون» يرتكبون مجزرة جديدة بـ«تعز»

السبت 27 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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ارتكبت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، مجزرة جديدة بمدينة تعز، جميع ضحاياها من الأطفال.

وقالت مصادر محلية إن خمسة أطفال، أصيبوا، اثنين منهم في حالة خطيرة، إثر قصف مليشيات الحوثي لحارة الحميرا، بمديرية صالة شرق المدينة.

وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية بقذائف المدفعية، والدبابات من مواقع تمركزها بالحوبان، وتبتي سوفتيل والسلال.