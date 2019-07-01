توجيهات عاجلة للملك سلمان تخص حجاج يمنيين

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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت 27 يوليو/تموز، باستضافة (2000) حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج لهذا العام.
وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ إن هذا التوجيه يأتي ”امتداداً لأعمال خادم الحرمين الشريفين الجليلة، ومكارمه المتواصلة، وسعيه الدائم في كل ما فيه خير وصالح لإخوانه المسلمين بعامة“.
وأكد آل الشيخ ان هذا التوجيه ”يجسد الرعاية والعناية المستمرة من القيادة السعودية للشعب اليمني وذوي الشهداء خاصة، تقديراً للتضحيات البطولية التي قدمها الشهداء الأبرار رحمهم الله، ووفاءً لهم لما قدموه في الدفاع عن حياض الدين، ووحدة اليمن وسلامة أراضيه وكرامة وعزة أهله".
وأوضح الوزير أن المملكة أخذت على عاتقها الدفاع عن اليمن أرضاً وشعباً من العدوان الإيراني الظالم الذي يسعى للسيطرة على اليمن وتدمير مقدراته وانتهاك أمنه واستقراره وحرماته ونشر الفوضى والدمار في ربوعه عبر أذرعه من المليشيات الانقلابية الحوثية.
وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن الوزارة اتخذت كامل استعدادها لتنفيذ التوجيه واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى ، وتهيئة كافة وسائل الراحة والطمأنينة، كي يؤدي المستضافون مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.