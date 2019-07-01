توجيهات عاجلة للملك سلمان تخص حجاج يمنيين فيضانات عارمة تجتاح محافظتين يمنيتين ومسؤولين يعلنون عن ضحايا ومفقودين ”كارنيغي“ يكشف عن اتفاق ”حوثي ـ إماراتي“ ويزيح الستار عن خفايا انسحاب الامارات من اليمن شابة سعودية تعمل مع الشرطة الأميركية في مباشرة الجرائم غضب شعبي في الامارات يتسبب في الإطاحة بأرفع مسئول إعلامي في أبوظبي قرار ملكي من الملك سلمان بمنع السعوديين من هذه الممارسات هواوي تتحدى العقوبات الأمريكية وتعلن أرباحها موقع عبري يكشف السبب الحقيقي لزيارة وفد حماس لإيران الامارات تعلن قرارا جديدا بشأن توظيف أبناء المقيمين صادر عن وزارة التوطين قصف عنيف يباغت الحوثيين وهذه نتائج الغارات
لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء فيضانات عارمة نجمت عن هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية في مناطق واسعة جنوب البلاد.
وقال مسؤولون أن الفيضانات غمرت عشرات المزارع وقطعت طرقا وجرفت سيارات وماشية في أجزاء من محافظتي أبين وشبوة، علاوة على انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق المنكوبة.
ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، حسب المسؤولين.
وسبق أن اجتاحت فيضانات 12 محافظة يمنية، في يونيو الماضي، مهددة أرواح أكثر من 80 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.