فيضانات عارمة تجتاح محافظتين يمنيتين ومسؤولين يعلنون عن ضحايا ومفقودين

السبت 27 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء فيضانات عارمة نجمت عن هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية في مناطق واسعة جنوب البلاد.

وقال مسؤولون أن الفيضانات غمرت عشرات المزارع وقطعت طرقا وجرفت سيارات وماشية في أجزاء من محافظتي أبين وشبوة، علاوة على انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق المنكوبة.

ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، حسب المسؤولين.

وسبق أن اجتاحت فيضانات 12 محافظة يمنية، في يونيو الماضي، مهددة أرواح أكثر من 80 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.