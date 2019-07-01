شابة سعودية تعمل مع الشرطة الأميركية في مباشرة الجرائم

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اقتحمت الفتاة السعودية، آلاء الحمد، السلك الأمني في أميركا، بعملها في شرطة ولاية إنديانا، في مباشرة الجرائم، التي تنوعت ما بين القتل والسرقة والحوادث اليومية.
ووفقاً لـ”العربية” قالت آلاء: “تم ترشيحي من جامعة إنديانا ستيت، لإتمام التطبيق العملي مع الشرطة الأميركية رغم صعوبة ذلك، وتجاوزت الشروط المطلوبة، وهي خلو السوابق الجنائية، والتفوق الدراسي، والمقابلة الشخصية”.
حماية مشددة
وأضافت: “كان دوري محدداً بمرافقة الشرطة في أغلب البلاغات التي تردنا عن طريق الرقم الموحد 911، ومتابعة الإجراءات وآلية التعامل البوليسية، كي أنقل التجربة لزملائي في الجامعة، وإجراء الأبحاث المناسبة، في حين كانت الحماية لي مشددة كوني حديثة”.
أبرز البلاغات
وتابعت: “من أبرز البلاغات التي تأثرت منها، وفاة امرأة مسنة بسبب ارتفاع درجة البرودة إلى -31، فقد كانت الممرضة المسؤولة عنها غير متواجدة، فخرجت المسنة إلى الخارج، وأُغلق الباب عليها وتوفت وحيدة عاجزة، فتم محاسبة الممرضة على تفريطها”. وبينت أن تخصصها في علم الجريمة والعدالة الجنائية، وهدفها أن تكون شخصية مؤثرة في المجتمع.