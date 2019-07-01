غضب شعبي في الامارات يتسبب في الإطاحة بأرفع مسئول إعلامي في أبوظبي قرار ملكي من الملك سلمان بمنع السعوديين من هذه الممارسات هواوي تتحدى العقوبات الأمريكية وتعلن أرباحها موقع عبري يكشف السبب الحقيقي لزيارة وفد حماس لإيران الامارات تعلن قرارا جديدا بشأن توظيف أبناء المقيمين صادر عن وزارة التوطين قصف عنيف يباغت الحوثيين وهذه نتائج الغارات توجيهات للفريق علي محسن من حضرموت ولفتة طيبة أسعار الصرف اليوم في تداولات بداية الأسبوع اللواء أمين العكيمي ... الكويت وقفت بجانب اليمن عامة ومحافظة الجوف خاصة .. قرار جديد وقائمة سوداء تضم «التحالف والحوثيين والشرعية والحزام الامني والقاعدة»
أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن حجم إيراداتها الذي حققته في النصف الاول من العام الجاري، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتي ساهمت إلى حد ما في تقليل حجم مبيعاتها.
الشركة الصينية نشرت بيانا تحدثت فيه عن حجم الأرباح الذي حققته في النصف الأول من العام الجاري، حيث شهدت زيادة في نسبة الإيرادات وصلت إلى 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة.
وبحسب البيان فإن أرباح الشركة كانت جيدة وواعدة، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة.
ووصلت الزيادة إلى 39 في المئة إلا أنها بدأت بالهبوط في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران نتيجة للعقوبات.
وما زاد من إيرادات الشركة هو طرح هواتف الجيل الخامس، الأمر الذي جعل الشركة توقع على 50 عقد تجاري مع كبرى شركات الاتصالات الخلوية.
يذكر بأن الشركة الصينية "هواوي" وضعت في "القائمة السوداء" للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف القيود المفروضة عليها.