غضب شعبي في الامارات يتسبب في الإطاحة بأرفع مسئول إعلامي في أبوظبي قرار ملكي من الملك سلمان بمنع السعوديين من هذه الممارسات هواوي تتحدى العقوبات الأمريكية وتعلن أرباحها موقع عبري يكشف السبب الحقيقي لزيارة وفد حماس لإيران الامارات تعلن قرارا جديدا بشأن توظيف أبناء المقيمين صادر عن وزارة التوطين قصف عنيف يباغت الحوثيين وهذه نتائج الغارات توجيهات للفريق علي محسن من حضرموت ولفتة طيبة أسعار الصرف اليوم في تداولات بداية الأسبوع اللواء أمين العكيمي ... الكويت وقفت بجانب اليمن عامة ومحافظة الجوف خاصة .. قرار جديد وقائمة سوداء تضم «التحالف والحوثيين والشرعية والحزام الامني والقاعدة»
كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن السبب الحقيقي وراء زيارة وفد حركة حماس إلى إيران الأسبوع الماضي.
وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "ديبكا"، صباح اليوم، أن السبب الحقيقي وراء زيارة وفد حركة حماس، بقيادة صالح العاروري، هو طلب الحركة تزويدهم بمنصات إطلاق الصواريخ من طراز BM-21 Grad، والتي يصل مداها إلى 450 كيلومترا.
نصر الله: مزاعم وقوفنا وحماس خلف الرفض الفلسطيني لقانون العمل اللبناني "معيبة وغير أخلاقية"
ونقل الموقع الإلكتروني العبري عن مصادر خاصة لم يسمها، أن طلب حماس تزويدهم بهذه الصواريخ، متوسطة المدى، وهي الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمتهم لأهداف في المملكة العربية السعودية.
وزعم الموقع العبري أن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد طلب من كل المسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم، بما فيهم المرشد الإيراني الأعلى، آيه الله علي خامنئي، تزويد الحركة في قطاع غزة بمنصات الصواريخ BM-21 Grad.
وادعى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن وفد الحركة الفلسطينية أخبر المسؤولين الإيرانيين أنهم ينوون إطلاق صواريخ على قلب العاصمة الإسرائيلية، تل أبيب، بل إغراقها، فضلا عن وضع أهداف استراتيجية أخرى ضمن بنك أهدافهم.
ويشار إلى أن حركة حماس أطلقت، غير مرة، صواريخ على مدينة تل أبيب والقدس، دون وقوع قتلى أو جرحى.