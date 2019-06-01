قصف عنيف يباغت الحوثيين وهذه نتائج الغارات

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دمّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، آليات قتالية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وبحسب موقع الجيش ، شنت مقاتلات التحالف العربي، ثلاث غارات جوية على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في مديرية عبس شمالي المحافظة.
وأسفرت الغارات عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا في منطقة "البِداح" بمديرية عبس، بالإضافة إلى مقتل عدد من عناصر المليشيا الانقلابية.
كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات حوثية، في قرية "المغاربة" الواقعة غرب منطقة بني حسن في المديرية ذاتها.
إلى ذلك دمرت مقاتلات التحالف عيارات متوسطة تابعة للمليشيا الحوثية في قرية "بني احمد"، فيما استهدفت بغارة أخرى عربة تابعة للمليشيا، كانت تُقل تعزيزات قتالية.