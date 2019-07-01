توجيهات للفريق علي محسن من حضرموت ولفتة طيبة

السبت 27 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح بجهود الفرق التطوعية من أبناء حضرموت في خدمة الحجاج اليمنيين بمنفذ الوديعة البري.

وعبر نائب الرئيس خلال لقائه اليوم السبت في حضرموت فرق المتطوعين عن تقديره للجهود التي يبذلونها والتي تعكس أصالة ونبل الشباب اليمني وفي مقدمتهم شباب حضرموت ، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

ونقل نائب الرئيس للمتطوعين تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وشكره على جهودهم التطوعية التي يقدمونها للحجاج اليمنيين من خدمات طبية وإيوائية وغيرها.

ووجه نائب الرئيس بتسهيل مهامهم وتوفير متطلباتهم المختلفة بما يمكنهم من أداء دورهم التطوعي.

من جهتهم عبر أعضاء الفريق عن تقديرهم لاهتمام نائب رئيس الجمهورية ولفتته الطيبة، مؤكدين استمرار دورهم المجتمعي لما فيه راحة الحجاج والتخفيف من مشقة وعناء السفر والمرور عبر منفذ الوديعة.

حضر اللقاء مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري.