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أسعار الصرف اليوم في تداولات بداية الأسبوع

السبت 27 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف اليوم السبت 27/7/2019

الدولار 

شراء 579 

بيع 581.50 

السعودي 

شراء 152. 50

بيع 153

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