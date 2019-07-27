توجيهات من الفريق علي محسن من حضرموت ولفتة طيبة أسعار الصرف اليوم في تداولات بداية الأسبوع اللواء أمين العكيمي ... الكويت وقفت بجانب اليمن عامة ومحافظة الجوف خاصة .. قرار جديد وقائمة سوداء تضم «التحالف والحوثيين والشرعية والحزام الامني والقاعدة» شاهد بالفيديو - كمين محكم في البحر وتسفير جريح حوثي الى السعودية الجيش يعلن انسحاب الامارات من أهم جزر اليمن وتجهيز أكثر من 6 آلاف جندي لهذه المهمة الغاء صلاة الجمعة في صعدة وائمة المساجد يتخذون موقفا مشرفا أتلتيكو يهين ريال مدريد ويسقطه بسباعية استرضاء الحوثيين لا يثمر حلولاً: مهمة لوليسغارد بالحديدة نموذجاً ترامب يهدد ماكرون برد انتقامي
أسعار الصرف اليوم السبت 27/7/2019
الدولار
شراء 579
بيع 581.50
السعودي
شراء 152. 50
بيع 153