اللواء أمين العكيمي ... الكويت وقفت بجانب اليمن عامة ومحافظة الجوف خاصة ..

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التقى محافظ المحافظة اللواء أمين بن علي العكيمي وفدا كويتيا من الجمعية الكويتية للإغاثة الذي يزور المحافظة للإطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها.
ورحب المحافظ العكيمي بالوفد الكويتي مثمنا الدور المثالي الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة في الوقوف إلى جانب اليمن عامة ومحافظة الجوف خاصة.
وقال اللواء العكيمي أن الكويت قدمت ولا زالت تقدم الكثير من المشاريع الإغاثية والخدمية لها اسهامات كبيرة وفاعلة في تنمية المحافظة وتخفيف الاعباء على المحافظة .
وأشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها الجمعية الكويتية للاغاثة من تدخلات ساهمت في التخفيف من معاناة النازحين الذي يتزايد اعدادهم بشكل يومي.
من جانبه قال رئيس الجمعية الكويتية للاغاثة الأستاذ جمال النوري أن الزيارة تأتي للإطلاع عن قرب على الأوضاع الإنسانية التي تعيشها المحافظة ومتابعة المشاريع التي قدمتها الكويت عبر شريكها المنفذ شبكة استجابة.
ولفت النوري إلى أنه ومن خلال هذه الزيارة سيتم تقييم الإحتياجات وتحديد الأولويات التي من الممكن التدخل فيها كون المحافظة بحاجة كبيرة نظرا لما تعانية من افتقار الخدمات وتدفق النازحين إليها من مختلف المحافظات .