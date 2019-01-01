توجيهات من الفريق علي محسن من حضرموت ولفتة طيبة أسعار الصرف اليوم في تداولات بداية الأسبوع اللواء أمين العكيمي ... الكويت وقفت بجانب اليمن عامة ومحافظة الجوف خاصة .. قرار جديد وقائمة سوداء تضم «التحالف والحوثيين والشرعية والحزام الامني والقاعدة» شاهد بالفيديو - كمين محكم في البحر وتسفير جريح حوثي الى السعودية الجيش يعلن انسحاب الامارات من أهم جزر اليمن وتجهيز أكثر من 6 آلاف جندي لهذه المهمة الغاء صلاة الجمعة في صعدة وائمة المساجد يتخذون موقفا مشرفا أتلتيكو يهين ريال مدريد ويسقطه بسباعية استرضاء الحوثيين لا يثمر حلولاً: مهمة لوليسغارد بالحديدة نموذجاً ترامب يهدد ماكرون برد انتقامي
اعلنت الأمم المتحدة السبت ، مقتل وإصابة 1689 طفلاً في اليمن خلال 2018 محملة كل الأطراف المسؤولية.
وقالت الأمم المتحدة إنها تثبتت من مقتل وإصابة 1689 طفلاً في اليمن وحملت كل الأطراف المسؤولية عن الإنتهاكات ضد الأطفال.
وفي تقرير سلمه الأمين العام للأمتحدة انطونيو غوتيريش لمجلس الأمن اليوم قرر إبقاء كافة أطراف الصراع في اليمن (التحالف العربي، والمتمردين الحوثيين والقوات الحكومية والحزام الأمني والقاعدة) على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في اليمن.
وحسب قناة الجزيرة فان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الانتهاكات بحق الأطفال في مناطق النزاعات أوضح أن الغارات الجوية تسببت في مقتل وإصابة 684 ،فيما الحوثيون 398 طفلا من إجمالي الأطفال الضحايا.