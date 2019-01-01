قرار جديد وقائمة سوداء تضم «التحالف والحوثيين والشرعية والحزام الامني والقاعدة»

السبت 27 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت الأمم المتحدة السبت ، مقتل وإصابة 1689 طفلاً في اليمن خلال 2018 محملة كل الأطراف المسؤولية.

وقالت الأمم المتحدة إنها تثبتت من مقتل وإصابة 1689 طفلاً في اليمن وحملت كل الأطراف المسؤولية عن الإنتهاكات ضد الأطفال.

وفي تقرير سلمه الأمين العام للأمتحدة انطونيو غوتيريش لمجلس الأمن اليوم قرر إبقاء كافة أطراف الصراع في اليمن (التحالف العربي، والمتمردين الحوثيين والقوات الحكومية والحزام الأمني والقاعدة) على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في اليمن.

وحسب قناة الجزيرة فان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الانتهاكات بحق الأطفال في مناطق النزاعات أوضح أن الغارات الجوية تسببت في مقتل وإصابة 684 ،فيما الحوثيون 398 طفلا من إجمالي الأطفال الضحايا.