شاهد بالفيديو - كمين محكم في البحر وتسفير جريح حوثي الى السعودية

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تمكن التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة من أسر ثلاثة عناصر حوثية في سواحل البحر الاحمر غربي محافظة حجة.
وقال مصدر عسكري لـ"المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ان قوات التشكيل البحري نصبت كمينا محكما لقارب حربي تابع للمليشيا، على متنه ثلاثة حوثيين، بعد مراقبتهم واستدراجهم للكمين المسلح.
وأوضح المصدر أن احد الأسرى الحوثيين أصيب بعد اشتباكات دارت مع وحدة التشكيل البحري، وتم نقله الى مستشفيات المملكة لتلقي العلاج.
وتعمد مليشيا الحوثي الى تنفيذ عمليات استطلاعية بحرية وتفخيخ قوارب الصيد التابعة للمواطنين، فضلا عن زرع الالغام البحرية، ما يهدد سلامة الملاحة الدولية وحياة الصيادين في الساحل الغربي للبلاد.