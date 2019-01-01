الغاء صلاة الجمعة في صعدة وائمة المساجد يتخذون موقفا مشرفا

السبت 27 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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الغيت صلاة وخطبة الجمعة يوم امس في عموم مساجد الزيدية في محافظة صعدة (شمال اليمن) ، بعد رفض ائمة وخطباء المساجد الدعاء للحوثيين ، وهي المساجد التي تتبع عبدالعظيم الحوثي الذي هو على خلاف كبير مع بدر الدين الحوثيه وبنيه.

وقال مراسل مأرب برس في صعدة ان مساجد الزيدية في المحافظة الغت صلاة الجمعة بسبب توجيهات الحوثيين بأن يدعون لهم في المنابر.

واضاف : وبعد تهديدات الحوثيين للخطباء في حال عدم الدعاء ، قرر الائمة التابعين للمذهب الزيدي وقف صلاه الجمعة وعمموا على كل مساجدالزيدية بالمحافظة برفض الدعاء لهم.