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ترامب يهدد ماكرون برد انتقامي

السبت 27 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيرة الفرنسي ماكرون إنه سيعلن قريبا عن "إجراء انتقامي قوي" على خطة فرنسا فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدات على تويتر إن فرنسا تفرض ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، وإذا كان يتعين فرض ضرائب عليهم، فينبغي أن يتم ذلك في بلدهم، الولايات المتحدة.

 
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