الميسري يترأس اجتماعا مشتركا بالقيادات الأمنية والعسكرية بالحديدة

السبت 27 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا ضم عدد كبير من القيادات الأمنية والعسكرية وقيادات المقاومة الوطنية بمحافظة الحديدة لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بسير المعارك ضد مليشيات الحوثي الانقلابية .

وفي الاجتماع شدد الوزير الميسري على ضرورة توحيد كل القوات التي تخوض قتالا ضد المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران في الحديدة تحت قيادة موحدة، مؤكدا بأن هذه العملية سوف تسهم في توجيه كل الجهود والطاقات وتوحيدها لمواجهة المليشيات الانقلابية وضمان استمرار تحقيق الانتصارات .

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري إلى نتائج زيارته إلى الرياض ولقاءاته بعدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية وفي مقدمتهم قائد القوات الملكية السعودية قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية في اليمن سمو الأمير الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز .

وأكد الميسري بأن القيادة السياسية ممثلة بالمشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبتعاون ودعم الأشقاء في دول التحالف العربي عازمة في المضي قدما في استكمال تحرير كافة المدن والمناطق من المليشيات الحوثية وبسط نفوذ الدولة على كافة المؤسسات الحكومية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وسير عجلة التنمية .

وتطرق الاجتماع إلى الممارسات والخروقات التي مارستها مليشيا الحوثي في إطار خرقها لاتفاق استوكهولم ولجنة إعادة الانتشار واستمرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين الآمنين وقصف القرى والمناطق المأهولة بالسكان .