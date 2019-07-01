أكثر من 130 منظمة حقوقية يمنية ودولية تتخذ موقفاً موحداً ضد «الحوثيين»

الجمعة 26 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استنكرت 140 منظمة حقوقية من منظمات المجتمع المدني إستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكاب الجرائم ضد المدنيين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسلطتهم.

وأدانت المنظمات الموقعة على البيان ارتكاب المليشيا الحوثية جرائم عدة كان من ضمن أكثرها بشاعة قتل وسحل والتمثيل بجثمان الشيخ القبلي مجاهد قشيرة الغولي، بمديرية ريدة، بمحافظة عمران السبت المنصرم، وقيامها بإحراق منزله وتشريد اسرته.

وقالت المنظمات في بيان صادر ان واقعة "قشيرة" التي نشرتها المليشيا في فيديو مصور ومقاتليها يرددوا هتاف بشعار الجماعة يتعمد إظهار التمثيل والسحل بجثة الضحية وركلها بالأقدام وضربها بأعقاب البنادق تصرف وحشي يهدف إلى تكريس منطق الإرهاب والعنف وإشاعة الخوف بين المدنيين في مناطق سيطرتهم.

واعتبرت المنظمات ان الجرائم الممنهجة من القتل والسحل والتمثيل بالجثمان جرائم ضد الإنسانية وترقى الى جريمة حرب مكتملة الأركان مخالفة لكل النصوص الدينية والقوانين المحلية والدولية والإنسانية وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها.

صادر عن:

م اسم المنظمة

1 الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

2 التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد)

3 منظمة رصد لحقوق الانسان

4 منظمة سلام بلا حدود الدولية

5 فريق اليمن الدولي للسلام

6 المنبر اليمني للدراسات والإعلام

7 منظمة رصد لحقوق الانسان (المحويت)

8 منظمة عون لحقوق الانسان

9 منظمة سواسية للتنمية والعدالة

10 منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري

11 المركز الوطني للتنمية والحريات

12 المنظمة اليمنية للأسرى والمعتقلين

13 منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان

14 المركز الإنساني لحقوق الإنسان

15 منظمة الجوف للحقوق والحريات

16 منظمة شاهد للحقوق والتنمية (صنعاء)

17 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

18 منظمة شاهد للحقوق والحريات (مأرب)

19 منظمة شهود لحقوق الإنسان

20 مؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية

21 منظمة نهضة وطن لحقوق الإنسان

22 منظمة حرية وإنصاف للعدالة والتنمية

23 التكتل الشعبي للسلام وحقوق الإنسان

24 إذاعة الاتحاد إف إم

25 منظمة كرامة للحقوق والحريات

26 منظمة كرامة للحقوق والتمكين السياسي

27 منظمة راصد لحقوق الانسان (حضرموت)

28 منظمة حجور لحقوق الانسان

29 منظمة الحياة لك لحقوق الانسان

30 منظمة رصد للحقوق والتنمية –صنعاء

31 منظمة اسيتودانت رايتس

32 منظمة العدالة والانصاف

33 منظمة السلام للحقوق والحريات

34 مركز حرية للدفاع عن الحريات الإعلامية

35 اتحاد نساء اليمن

36 المؤسسة الوطنية للتنمية

37 الاتحاد العام لطلاب اليمن

38 منظمة الشاهد لتعزيز الديمقراطية ودعم حقوق الانسان

39 منظمة نضال لحقوق الانسان

40 المنتدى الاجتماعي الديمقراطي

41 منتدى الضالع المعاصر للتنمية

42 منظمة سواسية للحقوق والحريات

43 جمعية المرأة والطفل بالجوف

44 مؤسسة حق لحقوق الانسان

45 مؤسسة تعايش للحقوق والتنمية

46 منظمة روافد الغد التنموية الاجتماعية

47 منظمة مدى للحقوق والحريات

48 مؤسسة الضالع للإعلام ورصد وتوثيق الانتهاكات

49 مؤسسة حرية لحقوق الانسان

50 منظمة حريتي للتنمية وحقوق الانسان

51 مركز الناس لحقوق الانسان

52 منظمة تنوع للحقوق والحريات

53 المنظمة الشعبية للدفاع عن الحريات

54 مؤسسة شمول للإعلام وحقوق الانسان

55 منظمة حماية لحقوق الانسان

56 ملتقى أبناء الضالع الاجتماعي التنموي

57 منظمة الحقب للحقوق والتنمية

58 ملتقى أبناء تعز للحقوق والتنمية

59 الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحماية حقوق الانسان

60 منظمة مساواه للتنمية وحقوق الانسان

61 مؤسسة بصمة امل للتوجه المدني

62 رابطة الاعلام التنموي

63 منظمة السلام والمبادرة الإنسانية

64 الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية

65 مؤسسة عين لحقوق الانسان

66 منظمة حريتي للتنمية وحقوق الانسان

67 منظمة رايتس للحقوق والحريات والتنمية

68 منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الانسان

69 منظمة شهود لحقوق الانسان / عمران

70 إتلاف المنظمات الحقوقية /حجة

71 مؤسسة دفاع للحقوق والحريات

72 منظمة 11 فبراير للدفاع عن الحقوق والحريات

73 منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية –عدن

74 شبكة غوث لإغاثة النازحين – حضرموت

75 منظمة سواسية لحقوق الانسان – عدن

76 مركز الاعلام الحقوقي

77 شبكة الراصد اليمني

78 مركز الإعلام الإنساني

79 مؤسسة فلذات الطفولة

80 المنظمة الشعبية للدفاع عن الحريات

81 منظمة حماية للحقوق والتنمية

82 إئتلاف نساء اليمن للدفاع عن حقوق المراءة

83 منظمة تعايش للحقوق والتنمية

84 منظمة حرية لحقوق الانسان

85 منظمة شباب للتنمية وحقوق الانسان /تعز

86 منظمة بصمة آمل للتنمية وحقوق الانسان/ لحج

87 ملتقى أبناء المسيمر للتنمية الاجتماعية

88 منظمة السلم الاجتماعي

89 م

نظمة عين لحقوق الانسان / البيضاء

90 المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق الانسان / حجة

91 مؤسسة البديل الثالث للتنمية المجتمعية

92 مؤسسة الحرية لحقوق الإنسان

93 مركز حقي لدعم الحقوق والحريات / جنيف

94 المنظمة اليمني للتنمية الاجتماعية والإقتصادية

95 مركز شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان

96 منظمة أواصر للتنمية والتعاون

97 منظمة سام للتنمية والإغاثة

98 إئتلاف إب للإغاثة والاعمال الانسانية

99 مؤسسة تمكين المرأة اليمنية

100 مركز سبأ الاستشاري في السويد

101 الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن

102

103 منظمة انصاف للحقوق والتنمية

104 مؤسسة وثاق للتوجه المدني

105 المركز الانساني للحقوق والتنمية

106 منظمة مناصره للتنميه وحقوق الانسان

107 منظمة السلام للتنمية وحقوق الانسان

108 المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان

109 التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "شهود"

110 التحالف السويدي اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن

111 جمعية الصداقة الكينية اليمنية

112 المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات

113 منظمة السلام والمبادرة الإنسانية

114 المرصد اليمني البريطاني لحقوق الانسان

115 المركز الدولي للإعلام والتنمية

116 اتحاد الجاليات اليمنية في اوروبا

117 المبادرة الشبابية من أجل يمن جديد

118 منظمة كوني وطن

119 تحالف نساء من أجل السلام في اليمن

120 مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان

121 منظمة حريتي / الحديدة

122 منظمة السلام /عمران

123 منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات

124 مؤسسة فور كية (4K) للتنمية المدنية

125 مرصد سقطرى الحقوقي

126 مؤسسة المهرة للأعمال الإنسانية

127 مؤسسة صح لحقوق الإنسان

128 مؤسسة يافع نيوز الإعلامية

129 مؤسسة المستقبل الأمن للتنمية وبناء السلام

130 مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية

131 مؤسسة الطاقة التنموية الإنسانية

132 مؤسسة شباب الديموقراطية

133 المركز العربي الأوربي لحقوق الانسان / UK استنكرت 140 منظمة حقوقية من منظمات المجتمع المدني إستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكاب الجرائم ضد المدنيين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسلطتهم.

وأدانت المنظمات الموقعة على البيان ارتكاب المليشيا الحوثية جرائم عدة كان من ضمن أكثرها بشاعة قتل وسحل والتمثيل بجثمان الشيخ القبلي مجاهد قشيرة الغولي، بمديرية ريدة، بمحافظة عمران السبت المنصرم، وقيامها بإحراق منزله وتشريد اسرته.

وقالت المنظمات في بيان صادر ان واقعة "قشيرة" التي نشرتها المليشيا في فيديو مصور ومقاتليها يرددوا هتاف بشعار الجماعة يتعمد إظهار التمثيل والسحل بجثة الضحية وركلها بالأقدام وضربها بأعقاب البنادق تصرف وحشي يهدف إلى تكريس منطق الإرهاب والعنف وإشاعة الخوف بين المدنيين في مناطق سيطرتهم.

واعتبرت المنظمات ان الجرائم الممنهجة من القتل والسحل والتمثيل بالجثمان جرائم ضد الإنسانية وترقى الى جريمة حرب مكتملة الأركان مخالفة لكل النصوص الدينية والقوانين المحلية والدولية والإنسانية وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها.

صادر عن:

م اسم المنظمة

1 الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

2 التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد)

3 منظمة رصد لحقوق الانسان

4 منظمة سلام بلا حدود الدولية

5 فريق اليمن الدولي للسلام

6 المنبر اليمني للدراسات والإعلام

7 منظمة رصد لحقوق الانسان (المحويت)

8 منظمة عون لحقوق الانسان

9 منظمة سواسية للتنمية والعدالة

10 منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري

11 المركز الوطني للتنمية والحريات

12 المنظمة اليمنية للأسرى والمعتقلين

13 منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان

14 المركز الإنساني لحقوق الإنسان

15 منظمة الجوف للحقوق والحريات

16 منظمة شاهد للحقوق والتنمية (صنعاء)

17 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

18 منظمة شاهد للحقوق والحريات (مأرب)

19 منظمة شهود لحقوق الإنسان

20 مؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية

21 منظمة نهضة وطن لحقوق الإنسان

22 منظمة حرية وإنصاف للعدالة والتنمية

23 التكتل الشعبي للسلام وحقوق الإنسان

24 إذاعة الاتحاد إف إم

25 منظمة كرامة للحقوق والحريات

26 منظمة كرامة للحقوق والتمكين السياسي

27 منظمة راصد لحقوق الانسان (حضرموت)

28 منظمة حجور لحقوق الانسان

29 منظمة الحياة لك لحقوق الانسان

30 منظمة رصد للحقوق والتنمية –صنعاء

31 منظمة اسيتودانت رايتس

32 منظمة العدالة والانصاف

33 منظمة السلام للحقوق والحريات

34 مركز حرية للدفاع عن الحريات الإعلامية

35 اتحاد نساء اليمن

36 المؤسسة الوطنية للتنمية

37 الاتحاد العام لطلاب اليمن

38 منظمة الشاهد لتعزيز الديمقراطية ودعم حقوق الانسان

39 منظمة نضال لحقوق الانسان

40 المنتدى الاجتماعي الديمقراطي

41 منتدى الضالع المعاصر للتنمية

42 منظمة سواسية للحقوق والحريات

43 جمعية المرأة والطفل بالجوف

44 مؤسسة حق لحقوق الانسان

45 مؤسسة تعايش للحقوق والتنمية

46 منظمة روافد الغد التنموية الاجتماعية

47 منظمة مدى للحقوق والحريات

48 مؤسسة الضالع للإعلام ورصد وتوثيق الانتهاكات

49 مؤسسة حرية لحقوق الانسان

50 منظمة حريتي للتنمية وحقوق الانسان

51 مركز الناس لحقوق الانسان

52 منظمة تنوع للحقوق والحريات

53 المنظمة الشعبية للدفاع عن الحريات

54 مؤسسة شمول للإعلام وحقوق الانسان

55 منظمة حماية لحقوق الانسان

56 ملتقى أبناء الضالع الاجتماعي التنموي

57 منظمة الحقب للحقوق والتنمية

58 ملتقى أبناء تعز للحقوق والتنمية

59 الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحماية حقوق الانسان

60 منظمة مساواه للتنمية وحقوق الانسان

61 مؤسسة بصمة امل للتوجه المدني

62 رابطة الاعلام التنموي

63 منظمة السلام والمبادرة الإنسانية

64 الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية

65 مؤسسة عين لحقوق الانسان

66 منظمة حريتي للتنمية وحقوق الانسان

67 منظمة رايتس للحقوق والحريات والتنمية

68 منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الانسان

69 منظمة شهود لحقوق الانسان / عمران

70 إتلاف المنظمات الحقوقية /حجة

71 مؤسسة دفاع للحقوق والحريات

72 منظمة 11 فبراير للدفاع عن الحقوق والحريات

73 منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية –عدن

74 شبكة غوث لإغاثة النازحين – حضرموت

75 منظمة سواسية لحقوق الانسان – عدن

76 مركز الاعلام الحقوقي

77 شبكة الراصد اليمني

78 مركز الإعلام الإنساني

79 مؤسسة فلذات الطفولة

80 المنظمة الشعبية للدفاع عن الحريات

81 منظمة حماية للحقوق والتنمية

82 إئتلاف نساء اليمن للدفاع عن حقوق المراءة

83 منظمة تعايش للحقوق والتنمية

84 منظمة حرية لحقوق الانسان

85 منظمة شباب للتنمية وحقوق الانسان /تعز

86 منظمة بصمة آمل للتنمية وحقوق الانسان/ لحج

87 ملتقى أبناء المسيمر للتنمية الاجتماعية

88 منظمة السلم الاجتماعي

89 م

نظمة عين لحقوق الانسان / البيضاء

90 المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق الانسان / حجة

91 مؤسسة البديل الثالث للتنمية المجتمعية

92 مؤسسة الحرية لحقوق الإنسان

93 مركز حقي لدعم الحقوق والحريات / جنيف

94 المنظمة اليمني للتنمية الاجتماعية والإقتصادية

95 مركز شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان

96 منظمة أواصر للتنمية والتعاون

97 منظمة سام للتنمية والإغاثة

98 إئتلاف إب للإغاثة والاعمال الانسانية

99 مؤسسة تمكين المرأة اليمنية

100 مركز سبأ الاستشاري في السويد

101 الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن

102

103 منظمة انصاف للحقوق والتنمية

104 مؤسسة وثاق للتوجه المدني

105 المركز الانساني للحقوق والتنمية

106 منظمة مناصره للتنميه وحقوق الانسان

107 منظمة السلام للتنمية وحقوق الانسان

108 المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان

109 التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "شهود"

110 التحالف السويدي اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن

111 جمعية الصداقة الكينية اليمنية

112 المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات

113 منظمة السلام والمبادرة الإنسانية

114 المرصد اليمني البريطاني لحقوق الانسان

115 المركز الدولي للإعلام والتنمية

116 اتحاد الجاليات اليمنية في اوروبا

117 المبادرة الشبابية من أجل يمن جديد

118 منظمة كوني وطن

119 تحالف نساء من أجل السلام في اليمن

120 مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان

121 منظمة حريتي / الحديدة

122 منظمة السلام /عمران

123 منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات

124 مؤسسة فور كية (4K) للتنمية المدنية

125 مرصد سقطرى الحقوقي

126 مؤسسة المهرة للأعمال الإنسانية

127 مؤسسة صح لحقوق الإنسان

128 مؤسسة يافع نيوز الإعلامية

129 مؤسسة المستقبل الأمن للتنمية وبناء السلام

130 مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية

131 مؤسسة الطاقة التنموية الإنسانية

132 مؤسسة شباب الديموقراطية

133 المركز العربي الأوربي لحقوق الانسان / UK

134 التكتل اليمني البريطاني لدعم الديمقراطية

135 مؤسسة تمدن/ بريطانيا

136 الهيئة الدولية للسلام وحقوق الانسان / سويسرا

137 منظمة رقيب لحقوق الإنسان

138 شبكة اليمن لحماية حقوق الانسان

139 الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)

140 المنظمة اليمنية الأمريكية

134 التكتل اليمني البريطاني لدعم الديمقراطية

135 مؤسسة تمدن/ بريطانيا

136 الهيئة الدولية للسلام وحقوق الانسان / سويسرا

137 منظمة رقيب لحقوق الإنسان

138 شبكة اليمن لحماية حقوق الانسان

139 الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)

140 المنظمة اليمنية الأمريكية