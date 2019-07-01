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هبوط جديد للريال اليمني أمام الدولار والسعودي - أسعار الصرف

الجمعة 26 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الجمعة 26 يوليو 2019م.

 

أسعار العملات:

الشراء

الدولار: 578

السعودي: 152.7

 

البيع

الدولار: 581

السعودي: 153

  
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