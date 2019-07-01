هبوط جديد للريال اليمني أمام الدولار والسعودي - أسعار الصرف

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أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الجمعة 26 يوليو 2019م.
أسعار العملات:
الشراء
الدولار: 578
السعودي: 152.7
البيع
الدولار: 581
السعودي: 153