رسمياً.. ملك دولة إسلامية يعلن طلاق زوجته .. ومحامية يثرثر

الجمعة 26 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 297

أعلن محامي ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس، بشكل رسمي، عن انفصال الملك عن ملكة جمال روسيا السابقة، منهياً بذلك زواجاً استمر بضعة أشهر فقط، وعلى إثره تنازل الملك عن العرش للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وعلى الرغم من تأكيد محامي الملك، كوه تيين هوا، لوقوع الطلاق، إلا أن ملكة الجمال الروسية، ريهانا أوكسانا غورباتنكو، لا تزال تؤكد أنها متزوجة من السلطان محمد الخامس، وهي تواظب على نشر صور لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

انفصال نهائي

وكان الملك محمد الخامس قد تنحى عن منصبه في يناير/كانون الثاني بعد سنتين من توليه العرش، إثر انتشار أخبار عن هذا الزواج العام الفائت، فيما كان رسمياً في فترة نقاهة للعلاج. وشكّل تنحيه سابقة في تاريخ العرش الماليزي.

وقال المحامي تيين هوا الذي يتخذ مقراً له في سنغافورة، إن محمد الخامس «انفصل بشكل نهائي من ريهانا أوكسانا غورباتنكو في 22 يونيو/حزيران 2019 بعدما رمى عليها الطلاق بالثلاثة طبقاً للشريعة الإسلامية»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء 24 يوليو/تموز 2019.

وقد أصدرت محكمة إسلامية في ولاية كيلانتان شمال شرق ماليزيا التي لا يزال محمد الخامس سلطاناً عليها، وثيقة طلاق وفق ما أفاد المحامي في وقت سابق هذا الأسبوع.

غير أن ملكة الجمال السابقة نفت علمها بالطلاق قائلة لموقع ماليزي: «لم أسمع البتة بإجراءات طلاق طاولتني مباشرة»، كما أنها لا تزال تنشر صوراً عبر «إنستغرام» تظهرها إلى جانب السلطان وطفل ولد في مايو/أيار.

وقال المحامي كوه لصحيفة «سترايتس تايمز» الصادرة في سنغافورة، إنه «لا دليل موضوعياً بعد على هوية الوالد البيولوجي للطفل» .

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن أن الملك يشك في نسب المولود الجديد، وهو ما وضع الملك السابق أمام قضية معقدة.

اختبار الأبوة

وقالت صحيفة The Sun البريطانية، أمس الأربعاء، إن أوكسانا غورباتنكو تحدت زوجها ملك ماليزيا السابق لإجراء اختبار الحمض النووي، بعد أن زعم أن ابنهما ربما لا ينتسب إليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصدقاء الملكة يصرون على أن الزواج لا يزال قائماً ورفضوا بغضب قول السلطان: إن شخصاً آخر هو والد الطفل بدعوى أن الأب والابن يتقاسمان وجهاً واحداً.

وأضافت الصحيفة أن الملكة التي تعيش الآن مع طفلها في منزل ريفي بالقرب من موسكو، تطالب «باعتذار علني» من رئيس الدولة السابق.

وقالت صديقتها المقربة ليليا ناستيفا، 32 سنة، عن ادعاءات السلطان: «نحن مستاؤون للغاية؛ لأن صاحب السمو الملكي اختار محاميًا ثرثارًا وغير محترف».

وأضافت: «جميع الأشخاص المقربين من ريحانة – والديها وأصدقائها وعائلتها – ينتظرون اعتذارًا علنيًا منه. إذا كان لدى الملك السابق بعض الشكوك فيمكنه إجراء اختبار الحمض النووي، وأوكسانا من جانبها مستعدة لهذا – أستطيع أن أقول ذلك لأنني أقرب أصدقائها».

ملكة جمال سابقة

وفي يونيو/حزيران 2019، قالت صحيفة Dailymail البريطانية إنه في ذلك الشهر كتبت ملكة جمال روسيا السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً غامضاً قالت فيه: «الرجل الذي يحب حقاً زوجته سيفعل أي شيء من أجلها، الحب والاهتمام هما أساس العلاقة القوية والصحيحة». وأضافت: «الزوج الصالح سيدعم زوجته دائماً، وسيكون لطيفاً معها».

واعتنقت أوكسانا الإسلام في أبريل/نيسان 2018، أي قبل الزواج من الملك الماليزي المتنحي، واسمه بالكامل تينغو محمد فارس بترا ابن سلطان إسماعيل بترا.

وبعد ذلك، تركت ملكة جمال موسكو السابقة عملها في مجال عروض الأزياء، وغيَّرت اسمها من أوكسانا فويفودينا إلى ريحانة أوكسانا جورباتينكو.

وكانت أوكسانا فويفودينا في الـ22 من عمرها فقط عندما فازت في مسابقة جمال موسكو 2015، وقد هزمت 32 متسابقة تنافسن معها في المسابقة.

وإثر تنحي محمد الخامس، اختير السلطان عبد الله أحمد شاه وهو رجل رياضي يشغل مناصب عدة في الهيئات الرياضية، ملكاً جديداً لماليزيا.

وتتبع ماليزيا نظاماً ملكياً دستورياً يحكمه تفاهم فريد قائم على انتقال العرش بواقع مرة كل خمس سنوات بين حكام الهيئات الملكية الإسلامية في الولايات التسع التي تتشكل منها البلاد.

المصدر/عربي بوست