السعودية تكشف عن خطوة مكلفة جدا لها بعد التوتر المقلق في مضيق هرمز السعودية تعلن سميا : حرمان دولة أفريقية من الحج صلاح يرفض ريال مدريد ويوفنتوس بحثاً عن اللقب المفقود تقارير: المحكمة الرياضية تتجه لإعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا هواوي تكشف عن هاتف بكاميرات فائقة! 20 شخصية جنوبية بينهم رؤساء سابقين في مهمة جديدة خارج اليمن - اجتماع واتفاق وفريق واحد ومصادر تكشف التفاصيل نوكيا تعود بهواتف متطورة ومميزة! قائد الانقلاب الأخير في السودان يدلي باعترافات خطيرة ويكشف عن دور لـ 3 قيادات اخوانية بارزة وماذا قالت له واشنطن تتودد طهران .. وبومبيو يعلن : سأذهب إلى إيران إذا لزم الأمر فضيحة تهز الجيش الأمريكي ..
قررت السلطات السعودية، منع دخول المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أراضيها، خوفا من تفشي وباء إيبولا خلال موسم الحج الشهر المقبل.
وجاءت خطوة المنع في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية،بعد قرار منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إعلان حالة طوارئ دولية جراء تفشي الوباء.
وأكد البيان أن "منح تأشيرات الدخول للأشخاص القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية قد توقف للحفاظ على سلامة الحجاج".
وحصد الوباء أرواح 1700 شخص منذ الإعلان عن تفشيه السنة الماضية. يذكر أن 3% من سكان الكونغو مسلمون، فيما يشكل الحجاج من دول إفريقيا جنوب الصحراء 10% من مجموع أكثر من مليوني حاج يزورون البقاع المقدسة سنويا.
وكانت السلطات السعودية أوقفت منح التأشيرات لمواطني دول غينيا وسيراليون وليبيريا، أثناء تفشي إيبولا (بين سنتي 2014 و2016) ما تسبب حينها بوفاة 11 ألف شخص