صلاح يرفض ريال مدريد ويوفنتوس بحثاً عن اللقب المفقود

الجمعة 26 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يبدو أن النجم الدولي المصري "محمد صلاح"، متمسك بالاستمرار مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما رفض عرضا كبيرا للرحيل عن قلعة "آنفيلد"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "صلاح" تلقى عرضين مغريين من العملاقين الأوروبيين، ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي مقابل مبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن النجم المصري أجاب على العروض بالرفض، بعدما شعر أن الوقت غير مناسب للرحيل عن ليفربول.

وأشارت إلى أن المدير الفني لليفربول، الألماني "يورغن كلوب"، تحدث إلى إدارة النادي بشأن ما يمثله رحيل "صلاح" من تهديد لمسيرة الفريق محليا وأوروبيا، مما ساعد على الإبقاء عليه مع رفع راتبه الأسبوعي إلى 430 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى رقم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأردفت الصحيفة أن "صلاح" أرجأ التفكير في الرحيل عن ليفربول إلى الصيف المقبل، لإعطاء نفسه فرصة أخيرة للمشاركة في الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الريدز منذ 30 عاما.

وساهم "صلاح" بشكل كبير في عودة ليفربول إلى منصة التتويج في دوري أبطال أوروبا، بعد غياب دام 14 عاما، وبات اللاعب خلال الموسمين الماضيين نجم الفريق الأول ومعشوق جماهيره.

وانضم "صلاح" إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي، صيف 2017، مقابل 35 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت شارك مع الريدز في 104 مباراة، أحرز 71 هدفاً وصنع 29.