هواوي تكشف عن هاتف بكاميرات فائقة!

الجمعة 26 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تتحضر شركة "هواوي" لإطلاق هاتف متطور بقدرات تصوير فائقة، وقدرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت.

ومن أبرز ما سيميز هذا الجهاز هو هيكله الأنيق المزود بكاميرا ثلاثية العدسة، بدقة 48 ميغابيكسل، تترتب عدساتها مع مصباح الإضاءة على شكل مربع على الواجهة الخلفية، من المفترض أن تكون أفضل كاميرات الهواتف الموجودة حاليا.

أما الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف فمن المفترض أن تكون بدقة 32 ميغابيكسل، ومزودة بميزة التعرف على الوجوه، لقفل الشاشة وفك القفل بشكل سريع وآمن.

كما سيحصل هذا الجهاز على شاشة عالية الدقة بمقاس 6.26 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD، وبطارية بسعة 3900 ميلي أمبير، وأحدث نظام "أندرويد" يعمل مع واجهات EMUI 9.1.

وسيضمن أداءه الممتاز معالج kirin980 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي8/6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256/128 غيغابايت.