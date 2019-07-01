20 شخصية جنوبية بينهم رؤساء سابقين في مهمة جديدة خارج اليمن - اجتماع واتفاق وفريق واحد ومصادر تكشف التفاصيل

الجمعة 26 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت وسائل اعلام اماراتية ان عدد من الفصائل الجنوبية في اليمن تستعد لعقد لقاء موسع من المزمع إقامته في العاصمة الأردنية عمان السبت المقبل.

ومنذ امس الخميس بدأ توافد قيادات جنوبية ومنها قيادات في مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى عمان، للمشاركة في هذا اللقاء الذي ينظمه المعهد الأوروبي للسلام بهدف توحيد المكونات الجنوبية والخروج برؤية وفريق مشترك موحد يمثل الجنوب في أي مفاوضات قادمة.

وقال فؤاد راشد وهو رئيس ”المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي“ في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”هذا اللقاء ينظمه المعهد الأوروبي، وتمت دعوة 20 شخصية جنوبية منهم رؤساء سابقين، فضلًا عن دعوة شخصيات في المجلس الانتقالي وفصائل أخرى“.

وأضاف راشد أن ”هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي يشهد فيه اليمن تغييرات مهمة وكبيرة في المشهد السياسي، لاسيما أن الجنوب بات طرفًا مهمًا وفاعلًا ويتطلب منه المشاركة في المفاوضات القادمة عقب الاتفاق على فريق جنوبي موحد يمثل الجنوب“.

وأكد أن ”المجلس الانتقالي الجنوبي سيلعب دورًا في هذا اللقاء“.

ولم يستبعد راشد معرفة المبعوث الأممي مارتن غريفيث بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن غريفيث ”يبارك أي لقاءات جنوبية بغرض التوحد والخروج بفريق مشترك يساهم في حلحلة الأزمة الراهنة بالبلاد“.

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”اللقاء المرتقب سيضم شخصيات يمثلون أفرادًا وليس كيانات“.