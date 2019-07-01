واشنطن تتودد طهران .. وبومبيو يعلن : سأذهب إلى إيران إذا لزم الأمر

الجمعة 26 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا للذهاب إلى طهران، قال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "بالتأكيد، إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي، قائلا إنه ليس قويا بما يكفي.

وأعادت واشنطن أيضا فرض العقوبات على طهران. وزاد توتر العلاقات بين البلدين خلال الشهور الثلاثة الماضية، عقب هجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن إيران أجرت تجربة على ما يبدو أنه صاروخ باليستي متوسط المدى يوم الأربعاء، الذي قطع مسافة نحو ألف كيلومتر.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن التجربة لم تشكل تهديدا للملاحة أو لأي عسكريين أمريكيين في المنطقة.

وقال ترامب وزعماء إيرانيون علنا إن المحادثات ممكنة برغم أن لكل من الجانبين شروطا مختلفة لإجراء مفاوضات. لكن المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، قال أمس الأربعاء إن طهران لن تتفاوض مع واشنطن تحت أي ظرف، في تشديد على ما يبدو لموقف طهران في ظل الأزمة.