فضيحة تهز الجيش الأمريكي ..

الجمعة 26 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن الجيش الأمريكي، أمس اعتقال 16 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات.

وجرت الاعتقالات داخل قاعدة "كامب بندلتون" التابعة للمارينز يكاليفورنيا، على بعد قرابة 90 كيلومترًا شمالي الحدود المكسيكية.

وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن "عناصر المارينز الـ16 اعتقلوا بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية مختلفة، من الاتجار بالبشر إلى جرائم مخدرات. وأدت معلومات تم الحصول عليها من تحقيق سابق في الاتجار بالبشر إلى تسريع الاعتقالات".

وأضاف أن 8 أعضاء آخرين في المارينز "سيتم استجوابهم لدورهم في جرائم مخدرات مفترضة غير متصلة باعتقالات اليوم".

وقالت كندرا موتز المتحدثة باسم "المارينز"، إن التهم "متنوعة"، مشيرة إلى أن "ليس جميع الموقوفين متهمين بالاتجار بالبشر"، على ما نقل موقع "سكاي نيوز".

ووفق الجيش الأمريكي، فإن عناصر المارينز الذين أوقفوا أمس ليسوا من ضمن الانتشار العسكري على الحدود الأمريكية المكسيكية في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم اعتقال عنصرين في المارينز، بتهمة تهريب مهاجرين مكسيكيين غير مسجلين إلى الولايات المتحدة. وتم احتجاز الاثنين بعد العثور على 3 مكسيكيين كانوا مستعدين لدفع 8 آلاف دولار، من أجل "تهريبهم إلى الولايات المتحدة" في الجزء الخلفي من عربتهم، على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود، بحسب وثائق محكمة.

وقالت موتز: "يحتمل أن يكون هناك رابط بين القضايا"، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى، إذ أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وسبق أن ساعدت عناصر من الجيش الأمريكي مهاجرين على دخول الولايات المتحدة في 2014 و2017 و2018