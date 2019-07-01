هجوم حوثي جديد يستهدف المدنيين في السعودية والتحالف يصدر بيان

الجمعة 26 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين على مدينة جازان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأكد المالكي في بيان مقتضب أن كل محاولات الميليشيات الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.

ومساء أمس الخميس، أعلن التحالف اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف المملكة.

وذكّر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضّحاً أنّ توجيهها صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل وتعمّدها استهداف المدنيين جرائم حرب ضد الإنسانية توقع الميليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي.

واستهجن العقيد المالكي الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة كذبًا وزيفًا استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، مؤكّدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستحبط كل محاولات الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.