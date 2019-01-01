مسؤول يمني يحذر من كارثة قد تطال مصر والسعودية

الجمعة 26 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، من كارثة قد تطال مصر والمملكة العربية السعودية وتؤثر على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وكتب الإرياني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحذر من كارثة بيئية وشيكة جراء منع #المليشيا_الحوثية وصول فريق فني تابع للأمم المتحدة للقيام باعمال الفحص الفني والصيانة للناقلة "صافر" التي ترسو في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى #الحديدة منذ أربع سنوات، وتحوي اكثر من مليون برميل من النفط الخام كمخزون للتصدير.

وتابع الإرياني: "نؤكد أن انفجار الناقلة أو تسرب حمولتها من النفط سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ، وأن تاثيراتها الكارثية ستشمل الأحياء البحرية في البحر الاحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس وهما من أهم الممرات المائية في العالم".

وختم وزير الإعلام اليمني قائلا: "نوجه نداء للعالم بأن استمرار تعنت #المليشيا_الحوثية ومنعها فريق الامم المتحدة المعني بصيانة الناقلة واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائدتها المقدرة بـ 80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر".