فضيحة «حوثية - إماراتية» جديدة يكشف تفاصيلها مسؤول بارز بـ«حزب الله»..تواصل سري لتنفيذ خطوات خطيرة

الجمعة 26 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، عن لقاءات تحصل بين مسؤولين إماراتيين وآخرين من مليشيا الحوثيين، لتنظيم خطوات لاحقة للانسحاب من اليمن".

وأشار- خلال لقاء مع قناة الميادين اللبنانية- إلى وجود قنوات تواصل سرية بين مليشيا الحوثي ودولة الإمارات لبحث مسألة الانسحاب من اليمن.

ولفت إلى أن هناك خلافات قوية بين حاكمي دبي وأبو ظبي محمد بن راشد ومحمد بن زايد، بشأن الحرب بسبب الوضع الاقتصادي الصعب هناك، بعد أن باتت عشرات الآلاف من الشقق والمكاتب فارغة، بفعل التدهور الاقتصادي، واستنزاف أموال الإمارات الطائلة، فضلا عن الخسائر البشرية دون ثمرة.

وقال القيادي في حزب الله: "من هنا بدأت الإمارات تنسحب تدريجيا".

وتابع: "أيّ عمل له علاقة بالانسحاب على الأرض لا بدّ أن يكون مواكبا بتواصل ولو سرّي، ولو بالواسطة أحيانا؛ من أجل الاتفاق على بعض الخطوات، أمّا هل يوجد اتّصالات في هذا الشأن بين الإمارات وإيران؟ معلوماتي أنه يوجد حوار ونقاش وتواصل دبلوماسي طبيعي بين إيران والإمارات، ولم ينقطع هذا الأمر، وحتى على مستوى أجهزة المخابرات تتواصل مع بعضها. ما هي الحدود التي يناقشون فيها حول اليمن؟ هذا لا أعلمه".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحدثت تقارير إعلامية عن بدء دولة الإمارات سحب قواتها من اليمن، وهي التقارير التي أكدتها تصريحات لمسؤولين إماراتيين قالوا أن هذا الانسحاب يأتي لإعادة التموضع، وإعطاء الفرصة للقوات المحلية التي دربتها.