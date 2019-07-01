جريمة إغتيال جديدة تستهدف قيادي بارز في حزب «الإصلاح»

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اغتال مسلحون مجهولون على متن دراجات نارية مساء اليوم الخميس قيادياً في إصلاح مديرية الضالع ومدير جمعية البر التنموية، نائب مدير مستشفى التضامن مدينة الضالع.

ونقل موقع الصحوة نت عن مصادر محلية قولة أن مسلحين يستقلون دراجات نارية اغتالوا خالد غيمان عضو فرع حزب الإصلاح بمديرية الضالع بينما كان خارجاً من المسجد عقب صلاة العشاء.

وأكدت المصادر أن المسلحين اطلقوا عليه وابلاً من الرصاص وأردوه قتيلاً، قبل أن يلوذوا بالفرار.

خالد محمد غيمان.. هو عضو فرع الاصلاح بمديرية الضالع ومدير جمعية البر للتنمية الاجتماعية الخيرية الرائدة في العمل الخيري بالضالع، ونائب مدير مستشفى التضامن بمدينة الضالع.