التحالف يكشف حقيقة إستهداف «الحوثيين» إحدى مطارات المملكة

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تمكنت قوات التحالف المشتركة، مساء اليوم الخميس من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف المملكة العربية السعودية.
وجدد المتحدّث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بتصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تذكيره للمجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأوضح أنّ توجيهها صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل وتعمّدها استهداف المدنيين جرائم حرب ضد الإنسانية توقع الميليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي.
واستهجن العقيد المالكي، الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة كذبًا وزيفًا استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها بفضل الله ثم يقظة أبطال قوات التحالف، مؤكّدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستحبط كل محاولات الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.
وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد اعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الخميس تنفيذ عملية واسعة بعدد من طائرات المسيرة المفخخة على مطار أبها الدولي.