قوات «الشرعية»تفاجئ «الحوثيين» بهجوم واسع بـ«صعدة»

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نفذت اليوم الخميس قوات الجيش الوطني هجوما واسعا على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.
وتهاجم قوات الجيش الوطني مواقع وتمركز ميلشيا الحوثي الانقلابية عند مدخل وادي الفحلوين في مديرية كتاف شرق المحافظة.
في السياق ذاته شنت مدفعية قوات الجيش الوطني قصفا مركزا على مواقع وتجمعات الميلشيا فوق سلسلة جبال سحامة الواقعة في محيط مركز مديرية كتاف.
وذكر موقع الجيش الوطني ان القصف أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربة قتالية للميلشيا.