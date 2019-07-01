وزير الاوقاف يكشف عن ارقام الواصلين من حجاج اليمن ويستنفر لجان الجودة

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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أكد وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الدكتور أحمد عطية، أن عدد الحجاج اليمنيين الذين وصلوا الى الأراضي المقدسة منذ بدء تفويجهم من أرض الوطن ما يقارب 8500حاج.

وأوضح عطيه أن الوزارة وفرت اللجان المتخصصة في المنفذين اليمني والسعودي لتوفير الرعاية والخدمات اللازمة، وذلك بتنسيق مباشر مع اللجان المتخصصة لحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

جاء ذلك أثناء تدشينه مع لجنة الجودة والتقييم اليوم في مقر مكتب شئون حجاج اليمن بمكة المكرمة ، دورات تدريبية للجان البعثة لعام 1440هـ، لإكسابهم الخبرات المناسبة التي تساعدهم في تقديم الخدمات الأفضل للحجاج اليمنيين.

وخلال اللقاء أكد الوزير على أهمية التميز وتقديم خدمة أفضل، منوها لما تكتسبه من تذليل للكثير من الصعوبات التي قد تعترض العاملين أثناء عملهم الميداني،

مشيداً بما تم انجازه من استعدادات لإستقبال الحجاج ، متطلعا إلى بذل المزيد من الجهد لتسهيل أداء المناسك على الحجاج.

من جانبه دعا الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد طارق القرشي، إلى تجويد الخدمات وتطويرها في مجالات الصحة والرعاية والإعاشة..

موضحا بأهمية التكامل والتنسيق بين كافة اللجان، وتوحيد العمل الذي سياسهم في صناعة التميز لهذا العام. بدوره قدم مدير عام الحج والعمرة عارف البركاني تقريراً موجزاً عن دور اللجان العاملة وما تم تمهيده والطموحات للإدارة في المرحلة المقبلة.