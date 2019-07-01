الكشف عن طعام يؤدي إلى الخرف

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وجدت مجموعة من الخبراء من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وقطر منتجا يسرع ظهور الخرف.
اقترح الباحثون أن أولئك الذين يحبون أكل الفلفل الحار، يزيدون من خطر الهلاك السريع للوظائف الإدراكية في الشيخوخة. لتأكيد هذه المزاعم، حلل العلماء بيانات خمسة آلاف صيني تم جمعهم خلال 15 عامًا.
في بداية التجربة قبل 15 عاما، كان متوسط عمر المشاركين 63.5 سنة، وراقب الباحثون المشاركين بانتظام واختبروا قدراتهم الفكرية وسجلوا مذكرات طعامهم، بحسب صحيفة "ميديك فوروم".
وخلص العلماء إلى استنتاج، أنه كلما زاد استخدام الناس للأطعمة الغنية بالتوابل، كلما انخفضت قدراتهم الفكرية بشكل أسرع ويعتقد الباحثون أن ضعف الوظيفة الإدراكية ترتبط بتناول الفلفل الحار.
وقالت دراسة حديثة إن الحياة بأسلوب صحي مع اتباع نظام غذائي جيد وممارسة تدريبات بدنية بشكل منتظم قد يساعد في تبديد أثر الاستعداد الوراثي للإصابة بالخرف.