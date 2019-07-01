قرار ملكي مفاجئ بتغيير قيادة الجيش

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أجرى العاهل الأردني عبد الله الثاني تغييرا مفاجئا، في قيادة الجيش، أحال بموجبه الفريق محمود الفريحات إلى التقاعد وعيّن بدلا منه اللواء يوسف الحنيطي.

وجاء القرار الملكي بعد أيام من عودة ملك الأردن من الرحلة الأخيرة لواشنطن، وسيشغل منصب قائد الجيش للمرة الأولى ضابط طيار مقاتل برتبة لواء.

كان فريحات شغل هذا المنصب في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2016، أي شغله لنحو عامين و10 أشهر.

ويعد الحنيطي القائد رقم 17 للجيش الأردني منذ 1923، تاريخ تأسيس "إمارة شرقي الأردن"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية.

والحنيطي هو لواء ركن طيار مقاتل، من مواليد مارس/ آذار 1959، وشغل منصب قائد سلاح الجو الأردني، حتى تاريخ صدور المرسوم الملكي بتعيينه قائدا للجيش.