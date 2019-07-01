الأمير خالد الفيصل يثير أزمة كبرى بسبب سناب شات

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أثار خالد الفيصل - أمير مكة ومستشار العاهل السعودي - أزمة طريفة أثناء مؤتمر أقيم ببلاده .
وأعلن أمير مكة عن جائزة جديدة قيمتها نصف مليون ريال وسماها "جائزة مكة للإعلام الجديد".
وتخصص هذه الجائزة لمجالات الأفلام القصيرة، والصورة والتغريدة، و"snapchat"، التي توقف عندها الأمير خالد الفيصل قائلا: "أنا مضطر لأن أقولها، مع أني أتألم لعدم وجود كلمة عربية مرادفة لها".
وأضاف الأمير : "أرجو ألا يتكرر ذلك، وأن يقدموا لي كلمة عربية في حال طلبوا مني أن أذكر هذه الكلمة، لأنني لن أقولها مرة أخرى بكلمة غير العربية".