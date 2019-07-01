وزير الاوقاف يكشف عن ارقام الواصلين من حجاج اليمن ويستنفر لجان الجودة 10 شركات أمريكية تقرر الاستثمار في تركيا الكشف عن طعام يؤدي إلى الخرف أرقام مخيفة وبالمليارات .. العجز المتوقع لموازنات دول الخليج في 2019 قرار ملكي مفاجئ بتغيير قيادة الجيش خدمة زواج متطورة يطلقها العراق الأمير خالد الفيصل يثير أزمة كبرى بسبب سناب شات تعز : قيادة الأحزاب تضع على الجيش مطلبين - اتفاق على استكمال التحرير ورسالة قوية للخارجين عن القانون علماء يكشفون فائدة رائعة لتناول السمك 3 مرات أسبوعيا! عاجل: مصادر أمنية في ”عدن“ تؤكد اختطاف مستشار محافظ البنك المركزي وتكشف لـ”مأرب برس“ هوية الخاطفين
عقد قائد محور تعز، اللواء الركن سمير الصبري اليوم الخميس ومعه مدير الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري، لقاءً مع تحالف الأحزاب السياسية بالمحافظة .
وناقش اللقاء مجمل الأوضاع والتطورات بالمدينة، مؤكدا على أهمية تعز لدى القيادة السياسية والعسكرية، كونها نواة اليمن الاتحادي .
وثمن اللواء الصبري دور الأحزاب السياسية في عملية رفد الجيش وتعزيز حضور الدولة في المحافظة .
كما شدد على ضرورة المضي والعمل قدما نحو معركة التحرير، وخدمات المحافظة، بما يعزز حضور مؤسسات الدولة ومعالجة الإشكاليات والأخطاء ومنع أي تكتلات أو عصابات أو تشكيلات خارجة عن القانون .
من جهتهم ثمن تحالف الأحزاب السياسية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني ممثلا بقيادة المحور والويته العسكرية في الدفاع عن المدينة.
وطالبت قيادة الأحزاب بضرورة معالجة أي اختلالات أو إشكاليات، واستمرار العمل في ملاحقة ما تبقى من العناصر المطلوبة .