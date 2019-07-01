عاجل: مصادر أمنية في ”عدن“ تؤكد اختطاف مستشار محافظ البنك المركزي وتكشف لـ”مأرب برس“ هوية الخاطفين

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت مصادر أمنية، اليوم الخميس 25 يوليو/تموز، اختطاف مسؤول بارز في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مستشار محافظ البنك المركزي رشيد الانسي، اختطف ظهر اليوم، أثناء خروجه من نيابة الاموال العامة، عقب حضوره اليها للادلاء بشهادته في واقعة اختلاس مالية جرت في البنك قبل عام“.

وأشارت المصادر الى ان ”الانسي“ كان قد كشف تفاصيل الواقعة التي احيلت الى النائب العام الذي امر بفتح باب التحقيق فيها، مؤكدة ان جهاز الأمن القومي هو من قام بعملية الاختطاف.