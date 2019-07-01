علماء يكشفون فائدة رائعة لتناول السمك 3 مرات أسبوعيا! عاجل: مصادر أمنية في ”عدن“ تؤكد اختطاف مستشار محافظ البنك المركزي وتكشف لـ”مأرب برس“ هوية الخاطفين أسطورة الجزائر مُنبهرٌ ببطل كأس أفريقيا 2019 برشلونة واللاعبون الفرنسيون... قصة حب من الطرفين راتب خيالي ينتظر مبابي لحمايته من كابوس الإغراءات من هو رئيس تونس الجديد وماذا قال في اول ظهور؟ أسعار صرف الدولار والريال السعودي الآن «البيع والشراء» انقلاب عسكري جديد في السودان ونجل قائد الانقلاب يوضح ماحدث بعد وفاة السبسي - من سيحكم تونس وعلى ماذا ينص الدستور؟ غاضبون يفتحون ملف اغتيال محافظ عدن وبيان صادر يدعو لمحاكمة جميع القتلة
أكدت مصادر أمنية، اليوم الخميس 25 يوليو/تموز، اختطاف مسؤول بارز في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مستشار محافظ البنك المركزي رشيد الانسي، اختطف ظهر اليوم، أثناء خروجه من نيابة الاموال العامة، عقب حضوره اليها للادلاء بشهادته في واقعة اختلاس مالية جرت في البنك قبل عام“.
وأشارت المصادر الى ان ”الانسي“ كان قد كشف تفاصيل الواقعة التي احيلت الى النائب العام الذي امر بفتح باب التحقيق فيها، مؤكدة ان جهاز الأمن القومي هو من قام بعملية الاختطاف.